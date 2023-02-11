Британская разведка назвала причину отказа «вагнера» от вербовки заключенных

Британская разведка назвала причины, по которым основатель российской частной военной компании «вагнер» евгений пригожин заявил об отказе вербовать заключенных в ряды чвк, сообщили в Минобороны Британии.

Одна из причин нововведений — рост напряженности между «вагнером» и минобороны рф, которая перекрыла доступ к тюрьмам и колониям для пригожина. Также разведка сообщает, что к заключенным могла дойти информация про значительные потери чвк на фронте, а также о плохих условиях для бойцов. Тем более в Сети есть новости о том, что за отказ воевать заключенных рф избивали, пытали и даже убивали.

Еще с декабря начал падать процент желающих воевать среди заключенных в россии. Если ранее из тюрем на фронт машинами забирали сотни человек, то сейчас едут только десятки.

Тем временем у российского военного командования «заканчиваются» мобилизованные. Российское руководство стоит перед трудным выбором: либо продолжать истощать свои силы, сворачивать цели, либо провести новую форму мобилизации.

Как оказалось, на войну с Украиной российские власти забирают не только заключенных, но и страдающих алко и наркозависимостями.

Также СМИ сообщали, что завербованный в чвк «вагнер» заключенный сбежал из фронта и хочет вернуться в тюрьму.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!