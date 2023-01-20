Не только заключенные: рф отправляет на войну в Украину еще одну «опасную» категорию населения

Украинская разведка считает, что путин готовится объявить очередную волну мобилизации в ближайшие дни.

Согласно отчету Украинского центра национального сопротивления, рф* отправляет наркоманов на войну, чтобы выполнить свою мобилизационную квоту.

«Информацию о массовой мобилизации наркозависимых подтвердил один из российских солдат, сдавшихся в плен Движению Сопротивления, — сообщили в Центре. — По его словам, он не излечился от зависимости и продолжал употреблять наркотики, воюя в Запорожской области. Мужчина взял с собой наркотики в качестве лекарства».

С аналогичным сообщением выступил Генштаб ВСУ.

«Среди уже набранного личного состава большое количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью», — сообщили в Генштабе.

Украинская военная разведка сообщила, что президент рф путин готов отдать приказ о второй волне российской мобилизации, которая включает принудительную вербовку осужденных и лиц, не являющихся гражданами, помимо наркоманов.

По состоянию на сентябрь 2022 года армия рф насчитывали около 1,35 млн человек личного состава. Представители украинской разведки прогнозируют, что рф может объявить о плане мобилизации дополнительных 500 000 солдат «в ближайшие дни».

«Россия активно готовится к объявлению очередной волны мобилизации, — заявили представители разведки. — На законодательном уровне вносятся изменения в законы рф, регулирующие мобилизацию. Продолжается активная подготовка учебных центров».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.