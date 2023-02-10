Штурм Угледара: в британской разведке сообщили о серьезном провале армии рф

Британская разведка заявила в пятницу, что российские войска, вероятно, потеряли «по меньшей мере 30» бронетранспортеров в результате одной неудачной атаки вблизи восточноукраинского города Угледар, что вызвало новый гнев среди известных российских провоенных телеграмм-каналов по поводу военных ошибок Москвы.

«Российские войска, вероятно, бежали и бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров в одном инциденте после неудачного штурма», — заявило министерство обороны Великобритании на ежедневном брифинге.

В прошлом месяце россия* начала новую российскую атаку вокруг города Угледар на юге Донбасса, в то время как москва активизировала свое наступление на восточном фронте.

Министерство обороны Украины в пятницу опубликовало в Твиттере видео, на котором видно несколько российских бронемашин и танков, разбросанных по полю боя под Угледаром.

«К этому эпизоду явно есть вопросы к командованию, много техники было потеряно… Танковая дивизия потеряла боеспособность», — написал Рыбарь, провоенный блогер с более чем миллионом подписчиков.

Другой российский солдат с позывным «13-й» призвал к казни командиров, виновных в провале наступления.

«У меня просто нет слов… Нужно расстрелять десяток генералов и пару десятков полковников… тогда, может быть, и остальные задумаются», — написал оккупант в Telegram.

Минобороны россии пока никак не прокомментировало инцидент. Ранее на этой неделе министр обороны сергей шойгу заявил, что боевые действия в районе Угледара «продвигаются».

Читайте также: Швейцария отклонила запрос Испании на реэкспорт мощного оружия Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.