Глава НАТО заявил, что россия, вероятно, уже начала новое масштабное наступление

Йенс Столтенберг заявил, что пока нет признаков подготовки путина* к миру — он все еще хочет контролировать Украину.

Новое наступление российских оккупантов на Украину, возможно, уже началось. Такое предположение высказал глава НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом передают Sky News и The Guardian.

Москва посылает все больше войск, оружия и других нужных для боевых действий составляющих, что уже свидетельствует о старте нового наступления, уверяет генсек.

Путин принимает очень высокий уровень потерь, отправляя в противовес «тысячи и тысячи войск», чем приносит Украине также большие потери, оказывая давление на потерпевший народ.

Пробелы россии в качестве на войне москва пытается возместить количеством, поэтому для Украины важно получать от союзников больше оружия. При этом чем быстрее Запад сориентируется в этом, отправит Киеву оружие, боеприпасы, топливо и все необходимое для противостояния, тем больше жизней можно будет спасти, говорит Столтенберг.

Глава НАТО также отметил, что пока нет признаков подготовки путина к миру, на сегодняшний день он все еще хочет контролировать Украину.

Напомним, в США считают, что рф пойдет в новое масштабное наступление на Украину весной, пока путин якобы стремительно к этому готовится.

Еще «Курсор» писал, что бойцы рф убивают своих командиров, чтобы не идти в наступление. Об этом рассказал аноним, приближенный к чвк «вагнер».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!