Глава НАТО заявил, что россия, вероятно, уже начала новое масштабное наступление

Новое наступление российских оккупантов на Украину, возможно, уже началось. Такое предположение высказал глава НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом передают Sky News и The Guardian.
Москва посылает все больше войск, оружия и других нужных для боевых действий составляющих, что уже свидетельствует о старте нового наступления, уверяет генсек.
Путин принимает очень высокий уровень потерь, отправляя в противовес «тысячи и тысячи войск», чем приносит Украине также большие потери, оказывая давление на потерпевший народ.
Пробелы россии в качестве на войне москва пытается возместить количеством, поэтому для Украины важно получать от союзников больше оружия. При этом чем быстрее Запад сориентируется в этом, отправит Киеву оружие, боеприпасы, топливо и все необходимое для противостояния, тем больше жизней можно будет спасти, говорит Столтенберг.
Глава НАТО также отметил, что пока нет признаков подготовки путина к миру, на сегодняшний день он все еще хочет контролировать Украину.
Напомним, в США считают, что рф пойдет в новое масштабное наступление на Украину весной, пока путин якобы стремительно к этому готовится.
Еще «Курсор» писал, что бойцы рф убивают своих командиров, чтобы не идти в наступление. Об этом рассказал аноним, приближенный к чвк «вагнер».
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!