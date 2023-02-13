Солдаты рф убивают своих командиров, чтобы не идти в наступление

Как минимум несколько командиров среднего звена стали жертвами такой своих же солдат и уже не вернуться с войны.

Российские оккупанты убивают собственных командиров, чтобы не идти на бессмысленные штурмы украинских позиций.

О тактике оккупантов рассказал близкий к частной военной компании «Вагнер» Телеграм-канал Grey Zone.

Отмечается, что таким способом из боев не вернулись «несколько командиров среднего звена» рф*.

Аноним говорит, что «нескольких командиров среднего звена в зоне боевых действий в Украине просто «теряли в атаке» (понимайте как хотите) под видом несчастного случая или действий противника». Благодаря этому бойцы не шли и не выполняли очередное, как называется, «одноразовое задание», отметил он.

Добавим, что войска рф несут огромные потери на всех направлениях фронта. Последние пару месяцев стали для них самыми страшными, ведь, пытаясь продвигаться вперед на Донбассе, они сотнями теряют своих людей. По данным на утро понедельника, 13 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 138 340 военных.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.