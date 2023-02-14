Военные самолеты рф перехватили в небе над Польшей

Три российских военных самолета заметили в небе над Польшей на территории, которая входит в зону ответственности НАТО. Об этом пишет Reuters.

В группу самолетов рф входил разведывательный Ил-20М и два Су-27.

Ил-20М — разведывательный самолет, который отличается от исходного Ил-20 более мощными двигателями, меньшей полетной массой и увеличенной дальностью полета.

Су-27 — это советские тяжелые истребители четвертого поколения, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе. Также используются для атаки наземных целей. Ракеты, бомбы и ядерные боеприпасы могут находиться на борту этого самолета.

В Минобороны Нидерландов заявили, что сперва F-35 заметили самолет, который приближался к польской границе со стороны Калининградской области.

Группу их трех самолетов рф перехватили два голландских истребителя F-35, которые вывели их за пределы зоны ответственности НАТО. Вообще в Польше сейчас находятся 8 голландских истребителей F-35.

В минобороны рф пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, глава чечни рамзан кадыров заявил, что после того, как рф захватит нужные областные центры в Украине, военные путина пойдут на Польшу.

Ранее стало известно, что россия* провела модернизацию самолетов, которые будут создавать угрозу на границе Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!