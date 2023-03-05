В Иерусалиме подготовили масло для помазания Чарльза III

Грядущая коронация будет иметь невероятные масштабы, учитывая, что прошлая коронация британского монарха происходила 70 лет назад.

В Иерусалиме было освящено масло миропомазания, которое будет использоваться для помазания будущего короля Карла III, когда он будет коронован в мае 2023 года.

Подробнее об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, а деталями делится BBC.

Это масло изготавливается из оливкового масла и содержит смесь эфирных масел, включая кунжутное, розовое, жасминовое, корицевое, нероли, бензоиновое и флердоранжевое масло. Оливки, частично используемые для изготовления масла, выращиваются на Оливковой горе в монастыре Марии Магдалины, где погребена бабушка Чарльза, принцесса Алисы.

Масло для помазания Карла III не содержит ингредиентов животного происхождения, в отличие от предыдущих версий, которые использовали циветовое масло и амбру. Освящение масла произошло в храме Гроба Господня — одном из самых святых мест христианства.

Хотя коронация Карла III будет отмечена как национальное событие, но с религиозной точки зрения она имеет глубокий символический смысл. Помазание нового короля маслом является аналогом крещения или рукоположения в религиозные ордена, где король символически прикасается к священному маслу на своей голове, груди и руках. В 1953 году церемония коронации была таким священным моментом, что телевизионные камеры были запрещены, и до сих пор неизвестно, будут ли они использованы для трансляции помазания Карла III.

Ранее «Курсор» информировал, что супружеская пара нашла на своем чердаке письмо, написанное королем Чарльзом. Письмо, написанное королем Чарльзом III своей бабушке, королеве-матери, нашла супружеская пара, когда они убирались на чердаке во время рождественских каникул. Рукописное письмо, написанное на бумаге Букингемского дворца, датировано 15 марта 1955 года.

Напоминаем, что король Великобритании Чарльз III выгнал своего младшего брата принца Эндрю из Букингемского дворца. Опальный принц Эндрю был выставлен из своего офиса в Букингемском дворце согласно соответствующему указу короля в связи с тем, что его младший брат был лишен титулов и отстранен от королевских обязанностей после обвинений в сексуальном насилии.