Супружеская пара нашла на своем чердаке письмо, написанное королем Чарльзом

Пара также обнаружила в папке с письмом несколько других королевских предметов.

Письмо, написанное королем Чарльзом III своей бабушке, королеве-матери, нашла супружеская пара, когда они убирались на чердаке во время рождественских каникул. Рукописное письмо, написанное на бумаге Букингемского дворца, датировано 15 марта 1955 года, согласно сообщению CNN.

Sweet letter from young King Charles to his 'ill Granny' the Queen Mother is found in a loft during a Christmas clear out — and is set to fetch up to £3,000 at auction https://t.co/Z6kpy8C6VS — NettyRoyal (@nettyroyal) February 23, 2023

«Дорогая бабушка, мне жаль, что ты больна. Надеюсь, ты скоро поправишься», — написано на одной стороне письма. На другой — красочные поцелуи со словами «С любовью от Чарльза». В то время нынешнему королю Англии было шесть лет.

Чарльз Хэнсон, владелец Hansons Auctioneers и человек, ответственный за продажу письма, сказал CNN, что письмо нашли внутри конверта, отправленного королевой Елизаветой II королеве-матери. Хэнсон считает, что письмо могут продать на аукционе за 10 000 фунтов.

Аукционный дом упомянул, что пара была «ошеломлена» после того, как они нашли письмо. Супруг, который также является продавцом письма, сказал в своем заявлении: «Письмо принадлежало моему покойному дедушке Роланду Стокдейлу». Он был членом команды личной охраны королевы.

«Я совершенно не понимаю, как он получил письмо, написанное королем, когда он был еще мальчиком», — продолжил продавец. После смерти его отца члены его семьи оставили папку с письмом «пылиться» на различных чердаках «от 30 до 40 лет».

Издание также упомянуло, что пара также обнаружила в папке несколько королевских предметов, в том числе копию рождественской передачи королевы Елизаветы II 1956 года, послание, написанное королевой-матерью, подарочные ярлыки, подписанные королевой Елизаветой II и принцем Филиппом, и приглашение на танцы в замке Балморал.

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