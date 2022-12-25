Король Чарльз III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца

«Король ясно дал понять Эндрю, что он не член королевской семьи. Он сам по себе», — заявили представители Букингемского дворца.

Король Великобритании Чарльз III выгнал своего младшего брата принца Эндрю из Букингемского дворца.

Об этом сообщает The Sun.

62-летнему герцогу больше не разрешат иметь офис в здании или использовать его в качестве соответствующего адреса. Опальный принц Эндрю был выставлен из своего офиса в Букингемском дворце согласно соответствующему указу короля в связи с тем, что его младший брат был лишен титулов и отстранен от королевских обязанностей после обвинений в сексуальном насилии. «Король ясно дал понять. Он не член королевской семьи. Он сам по себе».

В феврале Эндрю заплатил миллионы фунтов стерлингов, чтобы урегулировать гражданское дело о сексуальном насилии в США, возбужденное Вирджинией Джуффре, не признавая при этом никакой ответственности. Вирджиния заявила, что сын королевы неоднократно принуждал ее к сексу, когда ей было 17 лет. Эндрю выплатил ей 12 миллионов долларов в качестве компенсации.

Он набирает новую команду по связям с общественностью, чтобы спасти свою пошатнувшуюся репутацию, и теперь ожидается, что он будет финансировать свой персонал.

Королева-консорт Камилла Паркер Боулз получила от мужа титул полковника гренадерской гвардии, ранее принадлежавший принцу Эндрю.

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