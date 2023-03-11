Папа Римский хочет посетить москву и киев в один визит

Папа Римский хочет посетить две противоборствующие столицы в один визит. Очевидно, понтифик планирует уговаривать лидеров начать переговоры.

Папа Римский Франциск с начала полномасштабного вторжения армии российской федерации* в независимую Украину выступает за мирные переговоры, которые обязаны положить конец всем спорным моментам и завершить военные действия.

Недавно глава Католической церкви заявил, что готов приехать в Киев, но только с условием, что вторым пунктом этой заграничной поездки станет посещение москвы. Об этом информирует издание La Nacion, ссылаясь на заявление понтифика.

«Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при условии поездки [и] в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно», – заявил он.

Однако журналистка ответила, что поездка в москву пока невозможно, на что понтифик утвердительно ответил, подчеркнул, что все еще надеется на смену решения руководством кремля.

«Мы надеемся, что сможем это сделать, да. Я не закрыл эту дверь», – заявил понтифик.

Паралельно с этим, Папа Римский заявил, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину, он хотел поговорить с президентом российской федерации владимиром путиным, но в кремле отклонили запрос на звонок. Очевидно, путин игнорировал любые попытки сменить своей боевой настрой и желание захватить Киев за три дня.

Ранее «Курсор» информировал, что Папа Римский назвал неожиданное условие для поездки в Киев.

Напоминаем, что Папа Римский рассказал, считает ли гомосексуальность преступлением. Папа Римский Франциск негативно высказался о законах, криминализирующих гомосексуальность, назвав их несправедливыми.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!