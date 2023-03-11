Папа Римский назвал неожиданное условие для поездки в Киев

«Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при условии, что я тоже поеду в москву. Я еду в оба места или ни в одно».

Папа заявил об этом в интервью La Nacion, добавив, что поездка в москву, по его мнению, «не является невозможной».

«Война причиняет мне боль», — заявил он.

Напомним, что еще год назад президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что Киев хотел бы приветствовать «посредническую роль Ватикана» в надежде на скорейшее прекращение войны с россией.

Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте, что говорил с Папой Франциском о «сложной гуманитарной ситуации и блокировании российскими войсками спасательных коридоров» и пригласил его в Украину. Он добавил, что «посредническая роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий будут оценены».

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш после беседы подтвердил официальное приглашение и заявил, что Украина будет ждать визита Папы. В пресс-службе Ватикана сообщили, что Папа Франциск получил несколько писем в связи с ситуацией в Украине, в том числе приглашение мэра Киева Виталия Кличко посетить Украину.

Что касается нынешнего положения войны, то Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил сегодня, что с начала войны, которую начала москва в феврале прошлого года, в Украине было убито 158 тысяч российских военнослужащих.

Согласно последней публикации, за последние сутки погибло ровно 1010 российских военнослужащих.

За минувшие сутки москва также потеряла еще как минимум 10 танков, 20 ББМ, 8 артиллерийских установок, 2 реактивные системы залпового огня, 1 систему ПВО, 1 беспилотный летательный аппарат тактического звена, а также 7 грузовиков и заправщиков и 2 единицы спецтехники.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.