Аббас отругал Блинкена за то, что он не смог оказать давление на Израиль — СМИ

Президент ПА Махмуд Аббас на прошлой неделе заявил группе палестинских американцев, что он отругал госсекретаря США Энтони Блинкена за то, что он не смог оказать давление на Израиль с целью заключения мира.

Хотя Аббас не уклонялся от публичного выражения своего недовольства администрацией президента США Джо Байдена в 2021 году, его замечания во время частной встречи с представителями палестинской диаспоры в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, похоже, пошли дальше и включали принижение высшего дипломата Соединенных Штатов.

В записи встречи 22 сентября, полученной The Times of Israel, лидер ПА вспомнил недавний телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого Аббас сказал, что его разочаровало то, что он назвал повторяющейся практикой США заявлять, что Израиль не заинтересован в мире, отказываясь использовать американскую трибуну запугивания, чтобы заставить Иерусалим двигаться в этом направлении.

«Я сказал Блинкену: «Мальчик, не делай этого», — сказал Аббас американцам-палестинцам, говоря по-арабски. Некоторые подробности встречи были впервые опубликованы арабским новостным сайтом Haya Washington.

Аббас сказал, что затем он напомнил Блинкену, как во время Суэцкого кризиса 1956 года Израиль согласился вывести свои войска из сектора Газа после того, как президент США Дуайт Эйзенхауэр приказал премьер-министру Давиду Бен-Гуриону сделать это.

«Я знаю вашу историю», — сказал Аббас Блинкену, подробно описав серию телефонных разговоров Эйзенхауэра с Бен-Гурионом в то время. В одном из таких разговоров лидер ПА сказал, что президент США позвонил премьер-министру Израиля и спросил: «Давид, ты выбрался из [Газы]? Сегодня вечером ты уйдешь и сам скажешь мне, что сделал это».

«Бен-Гурион написал в своих мемуарах, что он ушел в ту же ночь», — сказал Аббас, стремясь доказать, что у США есть возможность оказать давление на Израиль, когда они этого захотят.

Комментируя бурный разговор с госсекретарем США, президент ПА сказал, что он сказал Блинкену: «Урок [из этого] состоит не в том, чтобы говорить: «Мои возлюбленные, делайте то или не делайте то», имея дело с Израиль, а скорее использовать «красный телефон» и авторитет канцелярии президента, чтобы силой заставить Израиль изменить свою политику». Он заявил, что таким образом США имеют дело со «190 странами», но не с Израилем.

Аббас сказал участникам встречи, что раньше он верил администрации США, заявлявшей, что Израиль не хочет мира. Однако теперь он понимает, что «дело не в том, что израильтяне не хотят мира, а в том, что американцы не хотят мира».

На просьбу прокомментировать высказывания Аббаса представитель Госдепартамента сказал, что Блинкен «поддерживает уважительный диалог с президентом Аббасом. Кроме того, мы отказываемся комментировать содержание их разговоров».

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц сказал Махмуду Аббасу, что ПА должна остановить эскалацию в Иудее и Самарии. Лидер ПА Махмуд Аббас провел телефонную беседу с министром обороны Бени Ганцом, которого он поздравил по случаю Рош ха-Шана и обсудил укрепление координации в области безопасности.

Лидер ПА полагает, что Израиль саботирует и не верит в решение о создании двух государств. В силу этого он считает, что в Израиле отсутствует партнер, с которым Палестинская автономия могла бы вести переговоры.

Наша редакция писала, что Бени Ганц заявил, что Израиль против идеи о создании двух государств.

Кроме этого, Курсор сообщал, что в ОАЭ приветствуют поддержку Лапидом решения о создании двух государств.

Напомним, что опрос показал, сколько израильтян поддерживает решение о создании двух государств.