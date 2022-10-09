AbramsX: показаны первые кадры с прототипом танка будущего

Одна из новейших версий M1 Abrams SEP V3. весит 73 т, что существенно ограничивает возможность его транспортировки.

Американская оборонная компания General Dynamics Land Systems продемонстрировала первое видео с прототипом танка следующего поколения AbramsX.

Об этом пишет Милитарный.

Ролик, объединяющий 3D-графику и видео с реальным ходовым демонстратором технологий, разместили на Youtube-канале GDLS.

В описании к видео компания сообщила, что AbramsX имеет меньший вес по сравнению с предыдущими версиями танков M1 Abrams. Так, одна из новейших версий M1 Abrams SEP V3. весит 73 т, что существенно ограничивает возможность его транспортировки.

Military Matters предполагает, что гибридная силовая установка будет строиться вокруг нового дизельного двигателя Cummins Advanced Combat Engine. Это модульная система, позволяющая получить мощность от 750 до 1500 л.с. в зависимости от количества цилиндров (3, 4 или 6).

Экипаж танка также стал меньше (количество членов экипажа не указано, но в предыдущих версиях M1 Abrams их было четверо).

Наблюдатели полагают, что на танк установили новую 120-мм пушку XM360. Также танк имеет 30-мм пушку Kongsberg Protector RS6 Remote Weapon Station (RWS), пишет The War Zone.

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