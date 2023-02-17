Агент немецкой спецслужбы пытался продать россии позиции HIMARS в Украине

Сотрудник Федеральной разведывательной службы (BND) Германии, задержанный за шпионаж в пользу рф*, должен был передать в москву координаты установок HIMARS в Украине.

Об этом пишет Spiegel.

Как стало известно журналистам, ФСБ поручила завербованному ею агенту BND записать и передать GPS-данные, полученные от реактивных систем залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны IRIS-T, полученных Украиной. За эту услугу предателю уже успели передать «шестизначную сумму».

Деньги были найдены у злоумышленника при задержании. Источники, которые передали эту информацию немецким корреспондентам, полагают, что рф все же не успела получить данные о координатах HIMARS и IRIS-T в Украине.

В украинском Минобороны отметили, что российская шпионская сеть продолжает активно работать в странах Европы. Упор делается на информационно-пропагандистских операциях. Приоритетными задачами россияне ставят попытки повлиять на отдельных авторитетных людей в Европе и сорвать поставки вооружения украинской армии.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.