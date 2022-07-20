Агентство ООН осудило Беларусь за фейковую угрозу ХАМАСу

Расследование ICAO пришло к выводу, что власти Минска использовали ложные угрозы в качестве предлога для посадки самолета и ареста журналиста-диссидента, создавшего угрозу авиалайнеру.

Агентство ООН, отвечающее за расследование отклонения рейса авиакомпании Ryanair от Беларуси в 2021 году, объявило, что оно завершило свою проверку, отвергнув предполагаемую угрозу взрыва бомбы ХАМАС как уловку и еще раз указав на «незаконные» действия, совершенные властями Беларуси.

23 мая 2021 года рейс Ryanair из Греции в Литву был вынужден приземлиться в Минске, а белорусские власти арестовали находившихся на борту журналиста-диссидента Романа Протасевича и его партнершу Софью Сапегу. Тогда власти Беларуси заявили, что ХАМАС угрожал взорвать самолет, но террористическая группировка отвергла это утверждение.

«Совет ICAO завершил обсуждение инцидента в воздушном пространстве Беларуси в мае 2021 года с рейсом Ryanair FR4978, осудив действия правительства Беларуси по совершению акта незаконного вмешательства», — говорится в заявлении Международной организации гражданской авиации.

В начале января расследование было продлено для установления некоторых «недостающих фактов» и изучения новой информации. ICAO из Монреаля изучила аудиозаписи минского авиадиспетчера, который следил за этим рейсом.

Агентство заявило, что угроза взрыва бомбы, использованная в качестве предлога для отклонения самолета, была «заведомо ложной и угрожала его безопасности»: «Угроза доведена до экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Беларуси».

Ryanair сообщила, что белорусские авиадиспетчеры сообщили пилотам об угрозе взрыва авиалайнера и приказали ему приземлиться в Минске. Белорусские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29, явно пытаясь побудить экипаж выполнять приказы диспетчеров.

Представители Беларуси позже заявили, что страна получила сообщение о заложенной бомбе якобы от ХАМАСа, который угрожал взорвать самолет, если Израиль не прекратит военные операции в Газе. Заявление было расценено как сомнительное, поскольку ХАМАС и Израиль прекратили боевые действия двумя днями ранее.

Миссия ICAO состоит в том, чтобы ввести в действие правила, регулирующие глобальный гражданский воздушный транспорт, но она не имеет права налагать санкции. В случае доказанного нарушения международных правил его роль заключается в оказании поддержки любым странам, желающим вынести осуждение или применить санкции в соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации.

В прошлом месяце Сапега попросила помилования у президента Беларуси Александра Лукашенко после того, как была приговорена к шести годам лишения свободы за «разжигание социальной розни» и «незаконный сбор персональных данных». В настоящее время Протасевич находится под домашним арестом в ожидании суда.

Ранее Курсор писал, что Роман Протасевич собирается подать в суд на авиакомпанию Ryaniar. Роман Протасевич заявил, что в результате действия частной компании (Ryanir) был де-факто «депортирован» — на основании этого факта целая команда юристов готовит иск против авиакомпании.

Курсор уже сообщал, что девушка Протасевича рассказала, кто мог его предать.

Напомним, что Протасевич выступил с новым неожиданным заявлением.