Airbnb ввел новые правила бронирования жилья на Новый год

Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb вводит новые правила, касающиеся бронирования на Новый год.

Об этом сообщили на сайте компании.

Раньше аренда жилья для новогодней ночи была доступна каждому, но в этом году это изменится. Некоторым категориям гостей не будет доступно бронирование в праздничный период на одну ночь в 11 странах мира.

На территории США (включая Пуэрто-Рико), Канады, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Испании, Великобритании, Ирландии, Португалии и Нидерландов запланировано введение усиленных правил и технологий, направленных на то, чтобы помочь остановить несанкционированные вечеринки в новогоднюю ночь.

Новые ограничения предполагают, в канун Нового года будет запрещено бронировать на одну ночь целый список домов для гостей, которые не имеют положительную историю аккаунта, или без предварительных бронирований на платформе. Новые правила также касаются категорий гостей, которые попытаются забронировать жилье на две и три ночи вблизи постоянного места жительства.

В Airbnb отмечают, что такие меры до этого принимали в 8 странах и они принесли свои плоды. Еще 3 страны добавили в этом году.

«Согласно нашей оценке, эти правила поспособствовали ежегодному глобальному падению количества инцидентов на вечеринках во время Нового года примерно на 56%, потому что защиту впервые запустили в 2020 году», ‒ рассказали в компании.

Известно, что во время прошлого года примерно 340 тысячам гостей во всем мире заблокировали бронирование на Airbnb в период Нового года, среди которых были 120 тысяч гостей в США, свыше 34,5 тысячи гостей в Великобритании и около 13 тысяч гостей в Австралии.

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