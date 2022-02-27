Актер Шон Пенн в Украине снимает документальный фильм о российском вторжении

Американский актер Шон Пенн, прилетел в Украину, чтобы снять документальный фильм о войне отважных украинцев с российскими оккупантами.

Американский актер прилетел в Украину в такое тяжелое время для страны, чтобы документально запечатлеть агрессию России против Украины, а также показать миру отважность и мужество украинского народа.

Он заявил в своих соцсетях, что Путин уже допустил ужасную ошибку для всего человечества, а президент Зеленский и украинский народ стали настоящими символами отваги и принципов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sean Penn (@sean_pennfan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sean Penn (@sean_pennfan)

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что компания Google решила ввести свои санкции против России.

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