Германия впервые направит Украине партию оружия

Германия впервые направит Украине партию оружия, а именно 1000 противотанковых средств и 500 зенитно-ракетных комплексов.

Об этом написал в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц в 20:00 в субботу, 26 февраля.

«Российская атака знаменует собой поворотный момент. Наш долг – сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина. Вот почему мы доставляем 1000 противотанковых средств и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украине», – заявил он.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что поставка будет совсем скоро, и в ближайшее время соберется немецкий парламент, чтобы обсудить следующие возможные шаги по помощи Киеву.

По его словам, это заявление является «тектоническим смещением» в политике Германии нового времени.

Изменение позиции Берлина по поводу невозможности поставки оружия для Украины на фоне российской агрессии стало возможным благодаря изнурительной работе украинской дипломатии, постоянных заявлений в СМИ, на телевидении Германии и т.д. Конкретно решению германских властей предшествовала встреча Мельника с министром обороны ФРГ.

Также посол дал понять, что после начала российского вторжения в Украину немецкий истеблишмент признал, что ошибался по поводу намерений РФ, но все равно не считал нужной поставку летального оружия Киеву – из-за прогнозов о скором финале операции россиян. Позитивное решение пришло после того, как ярое ​​сопротивление украинцев остановило продвижение оккупантов.

Напомним, что сборная Польши отказалась от матча со сборной России в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира-2022 из-за агрессии против Украины.

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