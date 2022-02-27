Компания Google решила ввести свои санкции против России

Также видеохостинг YouTube заморозил перевод средств нескольким российским каналам, в том числе RT, который является собственностью российского правительства.

Компания Google заявила, что не будет разрешать публикациям, которые финансируются правительством РФ, появляться на их сайтах. Примечательно, что компания YouTube также решила ввести свои санкции, заморозив перевод средств нескольким российским каналам. Многие из них принадлежат российскому правительству.

Решение YouTube основано на недавних санкциях. Отметим, что этот видеохостинг также принадлежит компании Google.

Ранее также о похожих решениях объявила компания Meta Марка Цукерберга, которой принадлежит социальная сеть Facebok, а также Instagram и Whatsup.

Ранее редакция Курсора сообщала, что спикер Госдумы пожаловался, что Швеция и Финляндия закрыли небо для его самолета.

Кроме того, наш портал писал, что Путин и Лавров попали под санкции ЕС.

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