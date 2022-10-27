Активисты поиздевались над восковой фигурой короля Чарльза: опубликовано видео

Климатические активисты в понедельник намазали шоколадным тортом восковую фигуру британского короля Чарльза III в лондонском музее мадам Тюссо.

Активисты требуют, чтобы Великобритания полностью прекратила добычу нефти и газа.

NEW — Cake attack on King Charles's waxwork at London's Madame Tussauds.pic.twitter.com/Q3uW7jfP4M — Disclose.tv (@disclosetv) October 24, 2022

Полиция сообщила, что было произведено четыре ареста.

«Мы быстро отреагировали на инцидент в музее мадам Тюссо после того, как два человека бросили еду в статую примерно в 10:50. Они оба были арестованы за причинение преступного ущерба», — говорится в сообщении столичной полиции.

В более позднем твите полиции говорится, что еще два человека были арестованы за нанесение ущерба.

В заявлении, опубликованном впоследствии, экоорганизация Just Stop Oil процитировала слова арестованных активистов о том, что они организовали акцию протеста, чтобы «защитить эту зеленую и приятную землю, которая является наследием всех нас».

Just Stop Oil заявляет, что изменение климата представляет собой экзистенциальный кризис для человечества, и его тактика организации оправдана. На прошлой неделе двое активистов этой организации взобрались на крупный автомобильный мост через Темзу, в результате чего он был закрыт.

Несколькими днями ранее другие забросали томатным супом шедевр Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской Национальной галерее.

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