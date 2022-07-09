Активисты рассказали, как человеческие волосы могут помочь экологии

В США существует около 900 000 лицензированных парикмахерских, и они могут подстригать около 500 г волос в неделю.

Лиза и Патрис Готье из Сан-Франциско запустили стартап, в рамках которого они используют человеческие волосы, чтобы очищать побережья от разливов нефти.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Пляжи от разливов нефти очищают с помощью специальных ковриков из полипропилена. Правда, сразу после одного использования их выкидывают на свалку. Другое дело – волосы. Это чистый материал, который возобновляется. Они могут впитывать масло в пять раз больше собственного веса.

Лиза Готье рассказала, что, чтобы создать коврик площадью 0,19 квадратного метра и толщиной в 2,5 сантиметра нужно 500 грамм человеческих волос. Это помогает собрать до 5,6 литра нефти.

Каждый день Готье получают волосы из салонов красоты, грумеров и от частных лиц.

Ранее редакция Курсора сообщала, что психика и здоровье отца влияют на ребенка сильнее, чем считалось ранее. Ученые из медицинского центра Университета Джорджтауна, США выяснили, что психическое и физическое здоровье отца на самом деле сильно влияет на ребенка. Речь идет о генетике.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые выяснили новый факт о психике собак.

Еще напомним, что медики заявили, что психическое здоровье людей на планете ухудшается.