Акции META резко упали: Марк Цукерберг за один вечер потерял 24 миллиарда долларов

Марк Цукерберг за один вечер потерял около 24 миллиардов долларов, после того, как акции компании «META» катастрофически упали в цене на целых 22,98%.

Марк Цукерберг, один из богатейших людей мира и генеральный директор «META», материнской компании «Facebook», вчера вечером потерял 24 миллиарда долларов после того, как акции META упали на 22,98%.

Снижение стоимости активов компании произошло на фоне публикации ежегодного отчета о бизнес-результатах «META» за 2021 год с очень пессимистичным прогнозом будущего роста в 2022 году.

Цукерберг является крупнейшим акционером «META», и его убытки из-за падения акций компании составляют около 24 миллиардов долларов.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что SpaceX запустила в космос спутник-шпион по просьбе разведуправления.

Сообщается, что ракета-носитель всех спутников SpaceX — Falcon 9 стартовала с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

После возвращения первой ступени обратно на Землю, трансляция запуска была прекращена по просьбе разведуправления.

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