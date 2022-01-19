Акционеры Tesla продолжают судиться с Илоном Маском

Инцидент, произошедший в далеком 2016 году, повлек за собой судебное разбирательство с требованием истцов выплатить компенсацию в размере 13 миллиардов долларов.

Владельцы акций крупного производителя электрокаров «Tesla» требуют от суда признать известного миллиардера Илона Маска виновным в том, что он в 2016 году принудил руководство компании Tesla заключить сделку с компанией «SolarCity».

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israland».

Адвокат со стороны истцов Рэнди Бэрон также заявил, что акционеры Tesla настаивают на выплате Маском компенсации в размере 13 миллиардов долларов США.

Истцы мотивируют свое требование тем, что по их версии Маск просто спасал от финансовых проблем «SolarCity», поскольку был основным акционером компании.

Разбирательство началось ещё в июле прошлого года, когда Илону Маску в течение двух дней пришлось рассказывать о целесообразности принятого им решения, а на данный момент стороны озвучили свои заключительные доводы и возражения.

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