Amazon сократил оплачиваемый отпуск для заболевших коронавирусом сотрудников

Появилась информация, что Amazon сокращает дни оплачиваемого отпуска для работников, у которых подтвержден Covid-19 или которые должны отправиться на изоляцию после контакта с инфицированным человеком.
Об этом сообщает CNN.
Все сотрудники Amazon в США, у которых подтвержден коронавирус или те, кто на изоляции, теперь будут иметь право на оплачиваемый отпуск продолжительностью в одну неделю. Представитель Amazon подтвердил изменение политики.
Первоначально компания предлагала до двух недель оплаты работникам, но позже сократила отпуск до десяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Согласно Amazon, было решено обновить политику после того, как «мы рассмотрели новые рекомендации» от имени CDC, которые снизили требования к изоляции вдвое для бессимптомных верификаторов на пять дней. Новые рекомендации также сократили время изоляции для людей, контактировавших с больными.
Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что безопасность работников Amazon решили тщательно проверить после того, как на склад обрушился смерч.
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