Amazon сократил оплачиваемый отпуск для заболевших коронавирусом сотрудников

Все сотрудники Amazon в США, у которых подтвержден коронавирус или те, кто на изоляции, теперь будут иметь право на оплачиваемый отпуск продолжительностью в одну неделю. Представитель Amazon подтвердил изменение политики.

Все сотрудники Amazon в США, у которых подтвержден коронавирус или те, кто на изоляции, теперь будут иметь право на оплачиваемый отпуск продолжительностью в одну неделю. Представитель Amazon подтвердил изменение политики.

Первоначально компания предлагала до двух недель оплаты работникам, но позже сократила отпуск до десяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Первоначально компания предлагала до двух недель оплаты работникам, но позже сократила отпуск до десяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).