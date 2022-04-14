Америка может признать действия россии в Украине геноцидом — СМИ

Заместительница Государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что с высокой вероятностью Америка признает действия российских военных на территории Украины геноцидом.
Такое заявление Нуланд сделала во время интервью CNN.
По ее словам, что США скорее всего определят действия оккупантов в Украине как геноцид.
«Я берусь предсказать, что то, что назвал президент Джо Байден, — это то, что мы в конечном итоге, вероятно, обнаружим, когда сможем собрать все эти доказательства, потому что то, что происходит на местах, — это не случайность. Это преднамеренное решение россии* своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население», — сказала Нуланд в эфире CNN Newsroom.
Она также добавила, что в настоящее время продолжается сбор доказательной базы.
Нуланд, отвечая на вопрос, почему санкции не оказывают какого0либо сдерживающего воздействия на владимира Путина, ответила: «путин не заботится о своем народе или своей стране, его заботят только его собственные имперские амбиции».
«Он не понимает, что то, что он делает, не только превращает Украину в руины, но и превращает россию в тюрьму», — добавила она.
Ранее Курсор писал, что президент США Джо Байден впервые обвинил путина в геноциде в Украине. Президент США сказал, что глава рф «пытается стереть с лица земли идею быть украинцем», но добавляет, что окончательное решение примут юристы, что может повлечь за собой обязательство действовать.
Напомним, что члены Конгресса США заявили, что администрация Байдена и ее союзники не останутся в стороне, если в войне россии с Украиной будет использовано химическое оружие.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!