Америка может признать действия россии в Украине геноцидом — СМИ

Соединенные Штаты проводят сбор доказательств, чтобы официально определить действия россии* как геноцид и сделать заявление.

Заместительница Государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что с высокой вероятностью Америка признает действия российских военных на территории Украины геноцидом.

Такое заявление Нуланд сделала во время интервью CNN.

По ее словам, что США скорее всего определят действия оккупантов в Украине как геноцид.

«Я берусь предсказать, что то, что назвал президент Джо Байден, — это то, что мы в конечном итоге, вероятно, обнаружим, когда сможем собрать все эти доказательства, потому что то, что происходит на местах, — это не случайность. Это преднамеренное решение россии* своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население», — сказала Нуланд в эфире CNN Newsroom.

Она также добавила, что в настоящее время продолжается сбор доказательной базы.

Нуланд, отвечая на вопрос, почему санкции не оказывают какого0либо сдерживающего воздействия на владимира Путина, ответила: «путин не заботится о своем народе или своей стране, его заботят только его собственные имперские амбиции».

«Он не понимает, что то, что он делает, не только превращает Украину в руины, но и превращает россию в тюрьму», — добавила она.

Ранее Курсор писал, что президент США Джо Байден впервые обвинил путина в геноциде в Украине. Президент США сказал, что глава рф «пытается стереть с лица земли идею быть украинцем», но добавляет, что окончательное решение примут юристы, что может повлечь за собой обязательство действовать.

Напомним, что члены Конгресса США заявили, что администрация Байдена и ее союзники не останутся в стороне, если в войне россии с Украиной будет использовано химическое оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!