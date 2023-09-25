Представитель Google заявил, что компания изучает эти обвинения. Дело было подано в гражданский суд округа Вейк. Местные жители неоднократно обращались в Google с просьбой внести изменения в онлайн-карты после обрушения моста 2013 года.

"Курсор" писал ранее, что десятки туристов заблудились в штате Калифорния (США) на тропе под названием "Последний шанс" в каньоне Санта-Пола. Но вызвали на помощь спасателей благодаря малоизвестной функции iPhone.