Мужчина ехал на машине, упал в ручей и утонул.
В сентябре прошлого года американец, по имени Филипп Паксон трагически погиб, потому что воспользовался Google Maps, которые неправильно показали ему дорогу.
Об этом сообщает BBC News.
Американец пытался проехать по поврежденному мосту в Гикоре (штат Северная Каролина). На Google Maps мост был помечен как исправный. К сожалению, мужчина в автомобиле упал в реку и погиб. Семья Паксона утверждает, что он погиб из-за того, что компания Google не обновила свои карты.
Родственники потерпевшего подали в суд на компанию, утверждая, что их приложение не показало, что мост обрушился за девять лет до этого.
"Не зная местных дорог, он положился на Google Maps, ожидая, что они безопасно направят его домой к жене и дочерям. Из-за трагической случайности, осторожно управляя машиной в темноте и под дождем, он упал в ручей Сноу-Крик, где и утонул", – говорится в заявлении адвокатов семьи.
Представитель Google заявил, что компания изучает эти обвинения. Дело было подано в гражданский суд округа Вейк. Местные жители неоднократно обращались в Google с просьбой внести изменения в онлайн-карты после обрушения моста 2013 года.
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