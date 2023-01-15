Американец в пятницу 13-го выиграл в лотерею более миллиарда долларов

Каждый мечтает выиграть однажды в лотерею много денег. Но везет единицам, а остальные вынуждены кропотливо работать над тем, чтобы добыть себе состояние

В пятницу 130го января на одного американского миллионера стало больше. Житель американского штата Мэн сорвал джекпот в лотереи Mega Millions в размере 1,35 миллиарда долларов. Этот выигрыш стал вторым по сумме за всю историю розыгрыша и четвертым по величине в истории Америки. Подробнее об этом информирует сайт focus.ua.

Удивительным является тот факт, что мужчина именно в пятницу, 13 января, купил билет и сорвал куш. Американец угадал все 6 номеров: 30, 43, 45, 46, 61 и золотой Mega Ball 14. Букмекеры ставили нереальный коэффициент победы — 1 к 302,6 миллиона.

Сообщается, что «чистыми» мужчина получит 708 миллионов долларов. Можно всю сумму получить сразу, а можно разбить на 29 лет — по 45 миллионов долларов ежегодно.

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Напоминаем, что американец выиграл в лотерею шесть раз благодаря простой комбинации.