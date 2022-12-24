Американец выиграл в лотерею шесть раз благодаря простой комбинации

Ветеран войны во Вьетнаме планирует купить себе новый мотоцикл и отправиться в путешествия.

Американец Рэймонд Робертс, ветеран войны во Вьетнаме, выиграл в американскую лотерею Lucky for Life шесть раз. Мужчина сообщил, что это удалось благодаря интуиции.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что именно интуиция ему подсказала купить сразу шесть билетов и использовать в них одинаковые комбинации цифр. Успех улыбнулся Робертсу впервые за 20 лет. Каждый его билет принес выигрыш в 390 тысяч долларов.

Мужчина решил взять сумму за пять билетов, получив при этом около 2 млн долларов. При этом шестой билет он потратил как вариант аннуитета: то есть он будет получать 20 платежей по 25 тысяч долларов.

Робертс в каждом лотерейном билете писал тщательно подобранную комбинацию дней рождений и юбилейных дат. За все время удача улыбнулась ему только 14 декабря.

Бывший американский ветеран войны во Вьетнаме сказал, что планирует купить себе новый мотоцикл и отправиться в путешествия, прежде чем думать, что делать со всей суммой выигрыша.

Как сообщал Курсор, в сентябре житель Великобритании выиграл приз в размере почти 172 млн фунтов стерлингов (более $185 млн) в национальной лотерее EuroMillions.

Старший советник по работе с победителями из компании-оператора лотереи на территории Великобритании Camelot Group Энди Картер заявил, что это третий по величине выигрыш за всю историю лотереи. Обладатель выигрыша уже заявил права на приз.

«Мы рады получить заявку на третий по величине выигрыш в истории и с нетерпением ждем возможности поддержать обладателя билета и помочь ему начать наслаждаться своим поистине судьбоносным выигрышем», — отметил Картер.

Также Курсор писал о знаках Зодиака, которые чаще всего выигрывают в казино и в лотерею.