Американец выиграл в лотерею 50 долларов, которые принесли ему несколько миллионов

Мужчина признался, куда потратит свои деньги.

Житель штата Мичиган (США) выиграл в лотерею 50 долларов, но решил использовать их для покупки другого билета, который принес ему колоссальную сумму денег.

Об этом пишет UPI.

54-летний житель округа Кент рассказал представителям Мичиганской лотереи, что находился на заправке Citgo на Плейнфилд-авеню в Гранд-Рапидс, когда решил использовать свой выигрыш, чтобы сыграть еще раз.

"Я выиграл 50 долларов в мгновенной игре и хотел реинвестировать свой выигрыш. В магазине не было билетов за 50 долларов, поэтому я решил купить билет за 30 долларов," – сказал игрок.

Американец выбрал лотерею Millionaire's Club. И когда он стер защитный слой, то увидел, что выиграл 4 миллиона долларов.

"Когда я убедился, что это действительно не розыгрыш, я позвонил по телефону в лотерею, чтобы они тоже подтвердили выигрыш", — вспоминает победитель.

По словам жителя США, он намерен использовать свой приз для оплаты счетов и путешествий.

"Курсор" писал ранее, что житель Верхнего Мальборо (Мэриленд, США) выиграл в лотерею 580 тысяч долларов благодаря ошибке продавца. Когда он увидел результат, то долго не мог поверить в то, что ему подвернулась такая удача.