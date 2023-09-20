В США мужчина сорвал куш в лотерею из-за ошибки продавца

Американец был шокирован тем, что случайно стал обладателем крупной суммы денег.

Житель Верхнего Мальборо (Мэриленд, США) выиграл в лотерею 580 тысяч долларов благодаря ошибке продавца. Когда он увидел результат, то долго не мог поверить в то, что ему подвернулась такая удача.

Об этом пишет UPI.

По словам мужчины, он зашел в магазин Campus Way Exxon с намерением приобрести пять билетов Cash4Life, но продавец перепутал и пробил ему билет на многоматчевой матч. Кассир извинился за свою ошибку, ответив, что это его первый день.

Но оказалось, что эта ошибка оказалась для американца весьма счастливой, ведь когда он увидел результаты множественного розыгрыша, то был шокирован тем, что выиграл крупную сумму денег.

"Курсор" писал ранее, что американка Эйприл Роял вместе с мужем отдыхали в Северной Каролине, когда решили купить лотерейный билет. Пара не рассчитывала что-либо выиграть, однако судьба распорядилась иначе.

Еще мы писали, что женщина из Флориды (США) неожиданно стала миллионершей благодаря удачному повороту событий в казино. Именно в последнюю минуту она изменила ставку и выиграла джекпот.

Напомним, что жительница США Дениз Росси выиграла в лотерею крупную сумму денег, но не сообщила об этом мужу, а решила быстренько с ним развестись и спустя 11 дней подала соответствующее заявление в суд. Но план женщины не удался, по итогу ей придется выплатить бывшему возлюбленному практически весь сорванный куш.

Читайте также, что 58-летняя жительница Флориды (США) Кэтрин Фавер оказалось одной из немногих счастливчиков, которой удалось с помощью лотереи сорвать крупный куш. Правда, длилось ее везение недолго, поскольку она потеряла все до последнего цента.