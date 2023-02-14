Американка нашла на пляже обломки пропавшего 139 лет назад корабля

Шхуна везла груз хлопка и металлического лома, но попала в бурю и сбилась с курса.

Жительница американского острова Нантакет (штат Массачусетс), выгуливала на пляже собаку и наткнулась на обломки корабля, затонувшего в 1884 году.

Об этом сообщает Nantucket Current.

Джесс Эхерн обнаружила лежащие на берегу фрагменты и сразу заподозрила, что это они принадлежат трехмачтовой шхуне «Уоррен Сойер» XIX века, так как незадолго до этого в том же месте были найдены несколько более мелких ее обломков.

Корабль пропал 139 лет назад, 22 декабря 1884 года, когда направлялся из Нового Орлеана в Бостон. Шхуна везла груз хлопка и металлического лома, попала в бурю и сбилась с курса. Эхерн сняла находку на видео и связалась с представителем исследовательского института Egan Maritime Эваном Шванфелдером. Тот отправил сделанные женщиной съемки главе Совета подводных археологических ресурсов Дейву Робинсону.

Проанализировав фрагменты, Робинсон и его команда подтвердили, что это останки корабля «Уоррен Сойер». Через несколько дней археолог приехал на остров, чтобы лично оценить находку.

«Курсор» писал ранее, что международный центр подводной археологии вместе с Немецким археологическим институтом смогли совершить новое открытие. В водах моря Сукошан у побережья Хорватии исследователи обнаружили сохранившийся корабль в возрасте 2000 лет.

Еще мы писали, что недавно исследователи на юге Англии в графстве Дорсет обнаружили удивительную находку — самый старый затонувший корабль XIII века — Mortar Wreck. Сам корабль был построен по клинкерной технологии, из перекрывающихся деревянных досок.