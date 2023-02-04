Американка продает первую модель iPhone по цене квартиры

«Айфономания» в мире длится уже более 20 лет. И с каждым новый годом ситуация принимает все более неожиданные повороты.

Смартфоны iPhone пользуются большой популярностью у многих пользователей во всем мире. Из-за этого всемирного безумия многие «предприниматели» хотят заработать на своих предыдущих финансовых вложениях.

Недавно в сети появилась информация, что жительница Соединенных Штатов Америки бережно хранила смартфон от Apple много лет, но теперь вынуждена продать ради спасения бизнеса.

Подробней об этом информирует Мета.

Сообщается, что американке по имени Карен подарили первый iPhone от Apple в 2007 году ее близкие друзья. Но вместо того, чтобы использовать смартфон, она решила отправить его на полку и хранить в заводской упаковке. Все это было из-за того, что смартфон был «привязан» к другому мобильному оператору. И вот через 16 лет, когда бизнес Карен стал давать трещину, женщина решила продать смартфон. Американка вдохновилась похожими историями в интернете, где люди часто продавали незаурядные вещи по большим ценам. И вот настал черед первой модели iPhone. За свой гаджет женщина просит уже 50 тысяч долларов. Такая сумма, по ее мнению, поможет решить проблемы с бизнесом.

Ранее «Курсор» информировал, что эксперты объяснили, почему смартфоны iPhone стоят дороже Android. На самом деле, цена зависит от количества людей, который стоят на ленте и собирают смартфоны по частям.