Американка продает первую модель iPhone по цене квартиры

16:51, Сегодня
Мировые новости, Технологии
девушка iphone смартфон картинка
Фото: pixabay.com

«Айфономания» в мире длится уже более 20 лет. И с каждым новый годом ситуация принимает все более неожиданные повороты.

Смартфоны iPhone пользуются большой популярностью у многих пользователей во всем мире. Из-за этого всемирного безумия многие «предприниматели» хотят заработать на своих предыдущих финансовых вложениях.

Недавно в сети появилась информация, что жительница Соединенных Штатов Америки бережно хранила смартфон от Apple много лет, но теперь вынуждена продать ради спасения бизнеса.

Подробней об этом информирует Мета.

Сообщается, что американке по имени Карен подарили первый iPhone от Apple в 2007 году ее близкие друзья. Но вместо того, чтобы использовать смартфон, она решила отправить его на полку и хранить в заводской упаковке. Все это было из-за того, что смартфон был «привязан» к другому мобильному оператору. И вот через 16 лет, когда бизнес Карен стал давать трещину, женщина решила продать смартфон. Американка вдохновилась похожими историями в интернете, где люди часто продавали незаурядные вещи по большим ценам. И вот настал черед первой модели iPhone. За свой гаджет женщина просит уже 50 тысяч долларов. Такая сумма, по ее мнению, поможет решить проблемы с бизнесом.

американка продает первую модель iphone по цене квартиры 4 февраля, 2023

Скриншот с сайта Мета

Ранее «Курсор» информировал, что эксперты объяснили, почему смартфоны iPhone стоят дороже Android. На самом деле, цена зависит от количества людей, который стоят на ленте и собирают смартфоны по частям.

Напоминаем, что Билл Гейтс отказывается покупать смартфоны iPhone. Основатель Microsoft Билл Гейтс сейчас использует смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4, который вышел на рынок в 2022 году. iPhone у миллиардера тоже есть, но он использует его в качестве игрушки.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.