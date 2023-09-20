Американка съела испорченную рыбу и лишилась конечностей

Женщина была на грани смерти.

40-летняя Лора Бараджас, проживающая в Калифорнии (США), пережила сложнейший период своей жизни и лишилась четырех конечностей из-за инфекции. Оказалось, что ужасная история произошла с женщиной после того, как она съела испорченную рыбу и в ее организм попала страшная бактерия.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Американка приобрела тиляпию на местном рынке, но недостаточно хорошо ее прожарила и в результате заразилась вибрионом - бактерией, некоторые разновидности которой приводят к серьезным последствиям для здоровья человека. Женщина была на грани смерти, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели в медикаментозную кому, а ее пальцы, ноги и нижняя губа просто почернели. В итоге, Лоре пришлось ампутировать конечности, потому что у нее был полный сепсис, отказали почки.

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что путей заражения такой инфекцией несколько: либо через зараженный продукт, либо через порез/татуировку, в которые попала вода, зараженная этой бактерией. Наиболее они опасны для людей со слабой иммунной системой.

"Курсор" писал ранее, что в Арканзасе (США) 16-месячный малыш умер от редкой инфекции Naegleria fowleri - поедающей мозг амебы, которая разрушает его ткани, вызывает отек и зачастую приводит к летальному исходу. Скорее всего, мальчик заразились ею на водном аттракционе в загородном клубе.

Еще мы писали, что 35-летняя Эшли Саммерс из Индианы (США) скончалась в июле текущего года из-за "отравления водой". Женщина почувствовала себя плохо из-за обезвоживания и в течение 20 минут выпила слишком много жидкости.