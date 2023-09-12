Американка во время отпуска внезапно узнала, что стала миллионершей

Женщина рассказала, на что потратит выигранные деньги.

Американка Эйприл Роял вместе с мужем отдыхали в Северной Каролине, когда решили купить лотерейный билет. Пара не рассчитывала что-либо выиграть, однако судьба распорядилась иначе.

Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала, что купила билет для развлечения. Однако, проверив его, Эйприл Роял поняла, что выиграла один миллион долларов. Произошло это прямо во время отдыха на пляже.

Жительница США рассказала, что они с мужем до сих пор в шоке, а призовые деньги собираются потратить на оплату своих счетов, инвестиции и медовый месяц.

"Курсор" писал ранее, что в США из-за разбушевавшейся непогоды женщина зашла в магазин, купила билет Powerball и сорвала джекпот.

Еще мы писали, что женщина из Флориды неожиданно стала миллионершей благодаря удачному повороту событий в казино. Именно в последнюю минуту она изменила ставку и выиграла джекпот.