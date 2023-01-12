Американская компания начала «затемнять» Солнце, но ученые бьют тревогу

Изменение климата — серьезная проблема, угрожающая всему человечеству. Наша планета уже ощущает последствия глобального потепления, которых с каждым годом будет становиться все больше, если не предпринимать какие-то меры. И американская компания Make Sunsets предложила свой вариант, с помощью которого можно «затемнить» Солнце, но эту идею оценили далеко не все ученые.

Об этом пишет Futurism.

Основатель компании в 2022 году впервые закачал серу в 2-метровые гелиевые шары и запустил их в небо над Мексикой. Он заявил, что шары, достигнув верхних слоев атмосферы, лопнут и выпустят частицы диоксида серы, которые смогут отражать солнечные лучи и тем самым охлаждать нашу планету. Но исследователи назвали этот метод провокационным и бессмысленным в борьбе с климатическими изменениями.

Руководство компании вскоре хочет повторить свой эксперимент, но ученые критикуют данную технологию, отмечая, неизвестно, сработает ли этот способ и какие последствия он вообще будет иметь.

Ученый Янош Паштор из Интитута Карнеги заявил, что считает это плохой идеей, поскольку наука не может ни подтвердить, ни опровергнуть действенность этого метода. Прежде, чем выбрасывать в атмосферу большое количество диоксида серы, нужно провести дополнительные исследования, а также консультации с ведущими специалистами и правительствами.

«Курсор» писал ранее, что на Солнце было обнаружено три новых пятна, все с нестабильными магнитными полями.