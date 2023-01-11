Земля вскоре может стать целью мощных солнечных вспышек — ученые

Вспышки могут нанести вред магнитному полю нашей планете, причинив сбои в работе сигналов GPS, электроники и к отключению радиосвязи во всем мире.

На Солнце было обнаружено три новых пятна, все с нестабильными магнитными полями.

Об этом информирует портал BGR.

Согласно сообщению, пятнам присвоен «дельта-класс» из-за того, насколько они активны и нестабильны на данный момент.

«Три солнечных пятна называются AR3181, AR3182 и AR3183, и все они обращены к Земле. Несмотря на расстояние между нашей планетой и звездой, вокруг которой она вращается, эти опасные солнечные вспышки могут нанести вред магнитному полю Земли, причинив сбои в работе сигналов GPS, электроники и т.д.», — пишет издание.

Кроме того, по словам ученых, эти три новые солнечные пятна могут генерировать очень опасные солнечные вспышки, которые достигают рейтинга X-класса. Это большие солнечные события, которые могут привести к длительным радиационным штормам в верхних слоях атмосферы и, как следствие, — к отключению радиосвязи во всем мире.

«К счастью, вероятность срабатывания солнечной вспышки класса Х составляет всего 25 процентов. Однако эти три солнечных пятна имеют 40-процентный шанс вызвать опасные солнечные вспышки класса М, которые являются средними и могут вызвать кратковременные отключения радиосвязи вокруг полярных регионов Земли. Они все еще опасны, несмотря на то, что они не столь мощны, как ракеты класса X», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, 9 января на Солнце произошел сильнейший выброс энергии с начала 2023 года. И он не остался незамеченным, как утверждают специалисты.

Согласно заявлению американских ученых, огромный энергетический выброс стал причиной очень сильного, хотя и кратковременного отключения радиосвязи в некоторых частях Южной Америки, Центральной Америки и Тихого океана.

Курсор писал ранее, что однажды Солнце, единственная звезда Солнечной системы, будет вынуждено уничтожить множество планет, среди которых будет Земля.