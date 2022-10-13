Американская компания обошла санкции и поставила системы информационных технологий рф – СМИ

Поставлены системы информационных технологий ММЗ «Авангард», государственной ракетной компании рф*.

Об этом 13 октября сообщает Reuters.

Издание со ссылкой на электронные письма, деловые записи и интервью, информирует о нарушениях американской организации. В период с 2017 по 2021 год ММЗ «Авангард» получил оборудование Extreme на сумму более полумиллиона долларов, в основном для своих IT-сетей.

ММЗ «Авангард» наиболее известен производством ракет для С-400 , самой современной российской системы противоракетной обороны. Компания Extreme сообщила журналистам в своем заявлении, что, по ее мнению, технологию в россию отправил покупатель, который уведомил власти США о своих выводах.

Хотя Extreme заявила, что ей ничего не известно о каких-либо продажах в россию, во внутренней жалобе от апреля 2022 года, через шесть недель после начала российского вторжения в Украину, говорится: «на российских военных кораблях используется оборудование Extreme… в системах связи». Жалоба намекала на более широкие продажи военным компаниям рф. Поставщики утверждали, что обвинения были сделаны недовольным сотрудником, и что у компании нет записей о сделках с российскими военными суднами.

В дополнение к ракетам, производимым для системы С-400, ММЗ «Авангард» производит различные наступательные ракеты, многие из которых использовались в недавнем ракетном обстреле москвой украинской инфраструктуры . Extreme признала, что после 2014 года ведет бизнес в россии, как это разрешено законодательством США, но не с ММЗ «Авангард», который попал под санкции после аннексии Крыма рф в 2014 году.

Ранее «Курсор» сообщал, что Евросоюз в сентябре 2022 года представил восьмой пакет санкций против рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!