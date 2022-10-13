Американская компания обошла санкции и поставила системы информационных технологий рф – СМИ

09:25, Сегодня
Мировые новости
ракета фото
Фото: Pixabay

Американская фирма Extreme Networks якобы поставила технологии для российской ракетной компании после 2014 года, несмотря на санкции, введенные Соединенными Штатами.

Поставлены системы информационных технологий ММЗ «Авангард», государственной ракетной компании рф*.

Об этом 13 октября сообщает Reuters.

Издание со ссылкой на электронные письма, деловые записи и интервью, информирует о нарушениях американской организации. В период с 2017 по 2021 год ММЗ «Авангард» получил оборудование Extreme на сумму более полумиллиона долларов, в основном для своих IT-сетей.

ММЗ «Авангард» наиболее известен производством ракет для С-400 , самой современной российской системы противоракетной обороны. Компания Extreme сообщила журналистам в своем заявлении, что, по ее мнению, технологию в россию отправил покупатель, который уведомил власти США о своих выводах.

Хотя Extreme заявила, что ей ничего не известно о каких-либо продажах в россию, во внутренней жалобе от апреля 2022 года, через шесть недель после начала российского вторжения в Украину, говорится: «на российских военных кораблях используется оборудование Extreme… в системах связи». Жалоба намекала на более широкие продажи военным компаниям рф. Поставщики утверждали, что обвинения были сделаны недовольным сотрудником, и что у компании нет записей о сделках с российскими военными суднами.

В дополнение к ракетам, производимым для системы С-400, ММЗ «Авангард» производит различные наступательные ракеты, многие из которых использовались в недавнем ракетном обстреле москвой украинской инфраструктуры . Extreme признала, что после 2014 года ведет бизнес в россии, как это разрешено законодательством США, но не с ММЗ «Авангард», который попал под санкции после аннексии Крыма рф в 2014 году.

Ранее «Курсор» сообщал, что Евросоюз в сентябре 2022 года представил восьмой пакет санкций против рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.