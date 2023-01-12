Американская компания подарит авиабилеты тем, кто приютит котят

Американская авиакомпания Frontier Airlines запустила необычную акцию, чтобы помочь трем котятам из приюта поскорее обрести любящих хозяев. Тем, кто возьмет животных домой обещают ваучеры на 500 и 1000 долларов.
Об этом пишет Dailymail.
В приюте в Неваде находятся трое котят, которых вместе с матерью подобрали на одной из улиц Лас-Вегаса. Малышам дали имена Spirit, Delta и Frontier, что соответствует названиям трех конкурирующих авиакомпаний. Когда по телевизору показали сюжет об малышах, представители компании Frontier Airlines решили сделать рекламную акцию. «Приемным родителям» Spirit и Delta они предложили ваучеры по 500 долларов, а тому, кто заберет Frontier — 1000 долларов.
Отмечается, что ваучеры будут действительны до конца 2023 года. Желающих забрать котят к себе набралось достаточно. Однако приют пока не торопится отдавать малышей, которым всего две недели отроду. Сначала они должны окрепнуть на материнском молоке.
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