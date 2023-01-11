В США остановлены все рейсы: озвучена причина

Все рейсы по США были остановлены из-за системного сбоя в среду.

Федеральное авиационное управление (FAA) подтвердило изданию Metro, что Уведомление США о воздушных миссиях (NOTAM) — система, информирующая пилотов об обстоятельствах полета, — вышла из строя.

Эта проблема может оказать влияние на авиацию по всему миру, поскольку она уже затронула рейсы во Франции, сообщают пассажиры в социальных сетях.

Пассажиры жалуются на то, что они застряли в самолетах на взлетно-посадочной полосе в аэропортах в разных частях страны.

Чиновники Федерального авиационного управления впервые сообщили о системном сбое 10 января, и, как сообщается, проблема до сих пор не устранена.

В заявлении для NBC управление заявило: «FAA работает над восстановлением своей системы уведомлений о воздушных миссиях. Сейчас мы проводим окончательные проверки и повторно заполняем систему. Это затрагивает операции в национальной системе воздушного пространства. Мы будем предоставлять частые обновления по мере продвижения».

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