Ученые установили, как полеты в космос изменяют мозг астронавтов

Ученые обнаружили физические изменения в мозолистом теле астронавтов – части мозга, которая соединяет два полушария органа и служит «коммуникационной сетью».

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Neural Circuits, мозг астронавтов модифицировался в течение нескольких месяцев после того, как они вернулись на Землю, проведя почти полгода в космосе.

Исследователи выполнили диффузионное МРТ-сканирование 12 астронавтов из Европейского космического агентства и Роскосмоса, которые провели в космосе в среднем 172 дня. Процедура делалась до отбытия астронавтов, сразу после их возвращения и через семь месяцев после их возвращения на Землю. Ученые использовали технику визуализации мозга, называемую волоконной трактографией.

Так, было определено, что у астронавтов изменилось мозолистое тело — часть мозга, соединяющая два полушария органа и служащая «коммуникационной сетью». Оно наполняется жидкостью и растет в результате космического полета, но это всего лишь изменение формы, а не настоящее структурное изменение, уточнили исследователи.

Причина в том, что в невесомости астронавту необходимо радикально адаптировать свои стратегии движений по сравнению с Землей, и потому его мозг перепрограммируется.

Ученые назвали также пять основных опасностей, с которыми могут столкнуться астронавты, если проведут долгое время в космосе:

1) изоляция и заключение могут повлиять на их настроение и потенциально вызвать нарушения сна и стресс, а также дефицит питательных веществ из-за отсутствия свежих продуктов;

2) расстояние от Земли, что потребует от астронавтов самостоятельно справляться с любыми чрезвычайными ситуациями со здоровьем;

3) изменение гравитационных полей, которые могут воздействовать на сердце, кости и мышцы;

4) опасная среда, в которой человек может умереть;

5) мышечная атрофия также является серьезной проблемой: по данным НАСА, астронавты, которые проводят в космосе от пяти до одиннадцати дней, теряют 20% своей мышечной массы.

Ранее Курсор сообщал, что ученые нашли подтверждения того, что жизнь на Землю попала из космоса.

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