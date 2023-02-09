Американская модель, потерявшая губу из-за нападения собаки, поделилась снимками своего преображения

В 2020 году на Бруклин Хури напал питбуль ее двоюродного брата, и ей пришлось перенести шесть косметических операций, чтобы восстановить ее улыбку.

23-летняя модель Бруклин Хури, потерявшая губу в результате нападения собаки в США, поделилась фотографиями своего преображения. В 2020 году на Хури напал питбуль ее двоюродного брата, и ей пришлось перенести шесть косметических операций, чтобы восстановить ее улыбку.

Недавно она поделилась серией фотографий прогресса в Instagram, чтобы показать свою трансформацию.

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В 2020 году Хури проводила время со своим двоюродным братом и питбулем, когда на нее напала собака.

«Он буквально прыгнул из сидячего положения мне на лицо. Я стояла, а он сидел — и затем он буквально прыгнул на меня. Он буквально свисал с моей губы», — вспоминала она для People в 2021 году.

Печальные фотографии, размещенные в Instagram, показывают ее без верхней губы. Женщина написала, что ей все еще трудно на них смотреть. В посте она отметила: «Я не знаю, как объяснить то, что я чувствую, когда смотрю в зеркало. Как будто я незнакомец, воплощенный в ком-то, кого я знала раньше».

View this post on Instagram A post shared by Brooklinn Khoury (@brookhoury)



После нападения ей сделали шесть операций, некоторые из которых длились 20 часов, чтобы сделать ей новую верхнюю губу. Врач взял кожу и нервы из ее руки, чтобы создать полностью функциональную новую верхнюю губу.

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