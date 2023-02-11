Американские биологи рассказали, как слоны могут спасти мир

Глобальное потепление является проблемой мирового масштаба, потому что может привести к серьезным последствиям, если не предпринимать никаких мер. И ученые ищут разные варианты, как спасти планету. Оказалось, что в этом деле могут помочь лесные слоны.

Об этом пишет ScienceAlert.

Американские биологи выяснили, что эти животные играют решающую роль в круговороте углерода, «разжижая» род тропического леса и поедая быстро растущие высокие деревья, которые улавливают меньше углерода. Это создает больше пространства и солнечного света для более медленно растущих деревьев. Таким образом, именно слоны могут сыграть важную роль в замедлении глобального потепления.

Такой вывод ученые сделали после анализа около 200 тысяч записей о схемах питания лестных слонов в Африке, куда вошли более 800 отдельных видов растений.

«Курсор» писал ранее, что агрессивный слон напал на 34-летнего жителя Зимбабве, который пытался спастись от животного и прыгнул в реку, где встретил крокодила. Он был близок к гибели, но сделал все ради выживания.

Еще мы писали, что в индийском городе Корба стадо слонов напало на местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предполагается, что 44 слона напали на фермера, который пас скот, чтобы отомстить за убийство своего детеныша.

Напомним, что в Южной Африке взбешенный слон напал на автомобиль со студентами, которые отправились на сафари. Молодые люди обучаются на гидов компании EcoTraining. Поездка была организована для того, чтобы они научились проводить туры по заповеднику.