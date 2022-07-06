Американские химики научились выращивать растения в кромешной тьме

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили способ выращивания сельскохозяйственных культур без реакции фотосинтеза.
Об этом пишет журнал Nature.
Напомним, что фотосинтез – это процесс, во время которого в клетках растений, содержащих хлорофилл, под действием энергии света образуются органические вещества из неорганических.
Однако ученые смогли организовать для растений искусственный фотосинтез, во время которого углекислый газ и воду превращают в кислород и ацетат. Последний может быть источником углерода.
Эксперимент показал, что растения растут при искусственном фотосинтезе даже эффективнее.
«Мы смогли вырастить организмы, производящие пищу, без всякого участия биологического фотосинтеза», — рассказала одна из авторов исследования Элизабет Ханн.
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