Американские химики научились выращивать растения в кромешной тьме

В условиях продовольственного кризиса метод позволит в разы повысить энергоэффективность сельского хозяйства и накормить большее количество людей, засеяв при этом гораздо меньшие площади земли.

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили способ выращивания сельскохозяйственных культур без реакции фотосинтеза.

Об этом пишет журнал Nature.

Напомним, что фотосинтез – это процесс, во время которого в клетках растений, содержащих хлорофилл, под действием энергии света образуются органические вещества из неорганических.

Однако ученые смогли организовать для растений искусственный фотосинтез, во время которого углекислый газ и воду превращают в кислород и ацетат. Последний может быть источником углерода.

Эксперимент показал, что растения растут при искусственном фотосинтезе даже эффективнее.

«Мы смогли вырастить организмы, производящие пищу, без всякого участия биологического фотосинтеза», — рассказала одна из авторов исследования Элизабет Ханн.

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