Американские ученые: конопля защищает от коронавируса

Исследователи из американского Института Линуса Полинга и Фармацевтического колледжа заявили, что человек может избежать заражения коронавирусом благодаря соединениям конопли.

Об этом сообщает medicalxpress.com.

Соединения конопли, выявленные в ходе исследований Университета штата Орегон с помощью метода химического скрининга, демонстрируют способность предотвращать проникновение вируса, вызывающего COVID-19, в клетки человека.

Результаты исследования под руководством Ричарда ван Бримена, исследователя из Глобального инновационного центра конопли штата Орегон, Фармацевтического колледжа и Института Линуса Полинга, были опубликованы сегодня.

По словам ван Бримена, конопля, известная с научной точки зрения как Cannabis sativa, является источником клетчатки, пищевых продуктов и кормов для животных, а многочисленные экстракты и соединения конопли добавляются в косметику, лосьоны для тела, пищевые добавки и продукты питания.

Ван Бримен и его сотрудники, в том числе ученые из Орегонского университета здоровья и науки, обнаружили, что пара каннабиноидных кислот связывается с шиповидным белком SARS-CoV-2, блокируя критический этап в процессе, который вирус использует для заражения людей.

Соединения представляют собой каннабигероловую кислоту, или CBGA, и каннабидиоловую кислоту, CBDA, а шиповидный белок является той же лекарственной мишенью, которая используется в вакцинах против COVID-19 и терапии антителами. Лекарственная мишень — это любая молекула, имеющая решающее значение для процесса, за которым следует заболевание.

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