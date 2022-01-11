В крови кошек найдена потенциально опасная инфекция, похожая на коронавирус

Образцы крови для исследования были взяты задолго до начала пандемии коронавируса у кошек из различных регионов США.

Ученые из США выявили в образцах крови кошек инфекционное заболевания, которое очень похоже на коронавирус.

Об этом сообщает научный журнал biorxiv.

В статье сказано, что 70 процентов проб сыворотки крови, которые были взяты животных еще до начала пандемии, имели в составе антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2, а также к SARS-CoV. Последний может вызывать атипичную пневмонию.

Эксперты уверены, что кошки контактировали с неким вирусом, спайковый белок похож на аналогичный у SARS-CoV-2.

Сейчас ученые предполагают, что опасный вирус может циркулировать в популяции кошек на территории США.

Напомним, что пандемия коронавируса началась в Китае. Впервые болезнь была выявлена еще в конце 2019 года. Вирус смог быстро распространиться практически по всей планете и уже весной 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии.

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