Американские ученые выяснили, зачем зебрам полоски на теле

На планете не так много полосатых животных, а среди семейства лошадиных, зебра и вовсе одна. И ученые долгое время пытались выяснить, почему эти животные имеют такой окрас, выдвигая различные версии, но никак не могли подтвердить их научно. Американские эксперты заявили, что полоски на теле зебры помогают бороться с насекомыми.

Об этом пишет Wired.

Доктор Кайя Томбак вместе с командой считает, что такой полосатый окрас помогает зебрам защищаться от мух. Чтобы проверить свою гипотезу, они отправились в Кению и провели эксперимент. Посреди саванны исследователи оставили прозрачный сундук, в котором было две шкуры: коричневая (африканской антилопы) и полосатая (зебры). Рядом с ним оставили емкость с живыми мухами. Далее ученые начали наблюдать и в процессе увидели, что насекомые садились только на кожу импалы, а полосатую не трогали.

Группе исследователей впервые удалось подтвердить гипотезу, которую выдвинули еще в 1981 году, несмотря на то, что ее с того времени пытались проверить неоднократно.

Кайя Томбак отметила, что такой окрас, вполне вероятно, помогает зебрам сбивать с толку хищников и узнавать родственников, а может и помогает как-то способствовать терморегуляции.

В дальнейшем ученые хотят узнать, влияет ли на отпугивание насекомых ширина полос и почему паразиты избегают животных с полосками.

«Курсор» писал ранее, что чуть менее чем за 50 лет популяция диких животных на Земле сократилась в среднем на 69 процентов. По оценкам экспертов, это произошло на фоне вырубки леса, загрязнения окружающей среды в промышленных масштабах.

Еще мы писали, что в зоопарках по всему миру для фламинго устанавливают зеркала. С чем это связано? Любят ли они любоваться собой и откуда такой интерес?