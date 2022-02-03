Обнаружено 55 новых случаев инфицирования Covid-19 на Олимпийских играх в Пекине

Организаторы объявили о еще 55 положительных тестах на COVID-19 на Олимпиаде в Пекине.

Обновленная ежедневная цифра включает 26 случаев среди спортсменов и официальных лиц команд из примерно 68 000 тестов. Тринадцать из них были обнаружены по прибытии в Пекин, а остальные 13 — в ходе ежедневных ПЦР-тестов. Остальные 29 случаев были от рабочих и аккредитованного персонала.

Об этом сообщает Independent.

МОК заявил в среду, что по меньшей мере 11 человек прошли лечение в больнице, но ни у одного из них не было серьезных случаев.

Фигурист Нолан Зеегерт получил положительный результат на COVID-19 и находится в изоляции в своем отеле, оставив Германию без своей единственной парной команды.

Конфедерация олимпийских видов спорта Германии сообщает, что по прибытии в Пекин Зегерт дал положительный результат, и у него не было никаких симптомов. Его партнерша, Минерва Фабьен Хасе также находится в изоляции, хотя ее могут освободить из карантина, если она получит два отрицательных теста с интервалом не менее 24 часов.

Командные соревнования требуют, чтобы каждая страна выдвинула участника в каждой дисциплине: мужчины, женщины, пары и танцы на льду. В правилах говорится, что любой спортсмен с положительным результатом должен быть заменен, иначе «командные соревнования будут проводиться без заболевшей команды», но, поскольку у Германии нет другой пары в Пекине, она может быть вынуждена отказаться от участия.

Зегерт все еще может соревноваться в парном разряде, если он получил необходимые отрицательные тесты. Соревнования для пар начинаются 18 февраля.

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