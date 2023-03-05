Американский генерал спрогнозировал, что будет с рф после возвращения Крыма Украиной

По словам Бена Ходжеса, пригожин, шойгу и кадыров уже сейчас ненавидят друг друга.

Освобождение Крыма будет решающим моментом в войне Украины с россией*. Потеря кремля контроля над полуостровом приведет к неотвратимым процессам в рф.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, сообщает УНИАН.

Ходжес обратил внимание на то, что у россии уже есть немало конфликтов. В частности, между владельцем ЧВК «вагнера» евгением пригожиным и главой минобороны сергеем шойгу.

«Во-первых, потеря Крыма приведет к коренным изменениям на российской стороне. Даже сейчас большой конфликт между пригожиным, шойгу, кадыровым. Эти ребята ненавидят друг друга. Я думаю, российский генштаб надеется, что пригожин проиграет, а их люди выиграют. Вот и представьте, каков будет результат потери Крыма, к чему он приведет на их стороне», – сказал Ходжес.

С другой стороны, генерал-лейтенант заявил, что у россии ограничены запасы высокоточного оружия. Кроме того, рф придется вывести Черноморский флот.

«Во-вторых, их запасы высокоточного оружия ограничены. Они сейчас буквально вынуждены разбирать стиральные машины и делать из них ракеты. На этом фоне потеря Крыма осложнит поддержку россии со стороны Китая и Ирана. Это усилит эффект в дополнение к тому, что россия, отодвинув свои войска, не сможет использовать Черноморский флот или запускать из Крыма иранские дроны», – отметил Ходжес.

Бывший командующий войсками США в Европе считает, что у России возникнут внутренние проблемы, несмотря на то, что у россиян остаются дальнобойные ракеты. Также он добавил, что после потери Крыма у россиян будет «еще меньше энтузиазма» по отношению к Донецку и Луганску.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!