Американский телеканал рассказал, почему вторжение РФ в Украину может сорваться

По данным CNN, теплая погода, которая установилась на границе Украины и России, может уберечь страну от вторжения соседа-агрессора. Плюсовая температура не дает замерзнуть влажной земле, что делает ее труднопроходимой для военной техники, уверяют эксперты .

Эксперты телеканала CNN считают, что российское вторжение в Украину, которое якобы запланировано на 16 февраля, может не состояться из-за погодных условий. Американские СМИ уверены. что плюсовые температуры не дадудт Владимиру Путину быстро ввести военную технику.

Об этом информирует Инсайдер UA.

CNN уверяет: теплая погода играет на руку украинцам и очень мешает Кремлю, так как из-за нее земля не замерзнет. При этом, по данным СМИ, Россия все равно может атаковать Украину, используя дальнобойную артиллерию, авиацию и ракеты.

Отметим также. что ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля. При этом Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщил, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.

Напомним, что ранее Курсор писал о том, что киевский раввин рассказал, как синагога столицы Украины готовится в возможной полномасштабной войне с РФ. При этом он сказал, что не собирается покидать Украину. Он сказал, что моральных дух членов сообщества сильно упал.

Также читайте о том, что Украина потратит 590 млн долл. на страхование полетов в своем воздушном пространстве.

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