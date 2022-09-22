Аналитики ISW рассказали, изменят ли ход войны последние решения путина

Объявление российского лидера владимира путина о «частичной мобилизации» 21 сентября отразило многие проблемы, с которыми россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину, которые москва вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Приказ Путина мобилизовать часть «подготовленного» резерва россии, то есть лиц, прошедших срочную службу, не будет создавать в течение месяцев значительной боевой силы россии. Этого может быть достаточно, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери россиян, хотя это даже не точно. Министр обороны рф шойгу заявил в интервью 21 сентября, что это будет происходить последовательными этапами, что, вероятно, будет предотвращать любой внезапный приток российских войск, который может резко изменить ход войны. Таким образом, частичная мобилизация россией не лишит Украину возможности освободить большую часть оккупированной территории к зиме», – прогнозируют аналитики.

Они предполагают, что российские войска призвали наиболее боеспособные резервы во время предвоенной мобилизации, что свидетельствует о том, что нынешняя частичная мобилизация начнется с привлечения менее боеспособного персонала.

Также аналитики ISW считают, что речь путина не следует воспринимать как явную угрозу того, что россия применит против Украины ядерное оружие, если она продолжит контрнаступление на оккупированные территории после аннексии.

«Частичная мобилизация россией не изменит войну в этом году и может оказать или не оказать существенного влияния на способность россии продолжать операции на текущем уровне следующего года. Украине и Западу не стоит ни отвергать это, ни преувеличивать», – заключается в отчете ISW.

Ранее «Курсор» сообщал, что боец ВСУ обратился к россиянам и сказал, что решение путина о мобилизации приведет их к гибели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!